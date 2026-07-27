Hepatites virais: conheça os tipos e as formas de transmissão

A hepatite D é uma infecção causada por um vírus que só consegue se desenvolver em pessoas já infectadas pelo vírus da hepatite B. Sua transmissão acontece pelas mesmas vias da hepatite B, incluindo contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas e transmissão da mãe para o bebê. Atualmente, não existe cura definitiva para a hepatite D. No entanto, a principal forma de prevenção é a vacinação contra a hepatite B, que impede a infecção pelo vírus B e, consequentemente, também protege contra a hepatite D.