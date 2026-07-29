HBO Max: 5 filmes e séries imperdíveis que estreiam em agosto de 2026 

Inspirado em uma história real, o longa acompanha Bryan Stevenson (Michael B. Jordan), um jovem advogado que, após concluir seus estudos em Harvard, escolhe dedicar a carreira à defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade e vítimas de condenações injustas. Seu maior desafio surge ao assumir o caso de Walter McMillian (Jamie Foxx), condenado à pena de morte por um crime que afirma não ter cometido. Determinado a revelar a verdade, Bryan enfrenta o preconceito, a corrupção e as falhas do sistema judicial em uma intensa luta por justiça.