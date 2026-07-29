Viral

Cultura & Entretenimento

HBO Max: 5 filmes e séries imperdíveis que estreiam em agosto de 2026 

Confira as principais novidades que chegam ao catálogo da plataforma de streaming ao longo do mês

Adicione GZH como fonte preferencial no Google
Portal EdiCase

Portal EdiCase

Reprodução digital/WARNER BROS. | Portal EdiCase
Agosto chega com grandes lançamentos na HBO Max

As novidades de agosto na HBO Max chegam com histórias inspiradas em fatos, investigações eletrizantes, produções esportivas, super-heróis e comédias nacionais. Entre documentários, dramas e séries aguardadas, a plataforma reúne estreias para diferentes perfis de espectadores, trazendo narrativas marcadas por desafios, descobertas e reviravoltas que prometem prender a atenção do início ao fim. 

A seguir, confira 5 filmes e séries imperdíveis que estreiam em agosto de 2026 na HBO Max!

1. Luta por justiça (05/08)

Reprodução digital/WARNER BROS. | Portal EdiCase
“Luta por Justiça” acompanha um advogado que enfrenta o sistema para provar a inocência de um homem condenado à morte

Inspirado em uma história real, o longa acompanha Bryan Stevenson (Michael B. Jordan), um jovem advogado que, após concluir seus estudos em Harvard, escolhe dedicar a carreira à defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade e vítimas de condenações injustas. Seu maior desafio surge ao assumir o caso de Walter McMillian (Jamie Foxx), condenado à pena de morte por um crime que afirma não ter cometido. Determinado a revelar a verdade, Bryan enfrenta o preconceito, a corrupção e as falhas do sistema judicial em uma intensa luta por justiça. 

2. Monstros de Deus (06/08)

Reprodução digital/HBO Max | Portal EdiCase
“Monstros de Deus” revela os bastidores do tráfico internacional de répteis e seus impactos na vida selvagem

A série documental dirigida por Eric Goode mergulha no universo do tráfico internacional de répteis exóticos, revelando como a busca por espécies raras movimenta um dos mercados ilegais mais lucrativos do mundo. Ao longo dos episódios, a produção acompanha a evolução desse comércio clandestino desde a criação da Lei de Espécies Ameaçadas, em 1973, até os dias atuais. Além disso, mostra como a atividade se expandiu e se tornou uma rede global.

Entre traficantes, colecionadores e autoridades, o documentário expõe disputas, interesses milionários e os impactos devastadores do tráfico para a vida selvagem, em uma investigação envolvente sobre um mercado que opera longe dos olhos do público. 

3. Hard Knocks: Campo de Treinamento com Seattle Seahawks (08/08)

Reprodução digital/Discovery Global Sports | Portal EdiCase
“Hard Knocks: Campo de Treinamento com Seattle Seahawks” acompanha a preparação da equipe para mais uma temporada da NFL

Atual campeão da National Football League (NFL), o Seattle Seahawks abre as portas para revelar os bastidores da preparação da equipe para a temporada 2026. Com acesso exclusivo ao dia a dia da franquia, a série documental acompanha treinamentos intensos, reuniões estratégicas, decisões que definem o elenco e os desafios enfrentados por jogadores e comissão técnica durante a pré-temporada.

Ao longo dos episódios, a produção destaca a disputa por espaço entre os atletas e as escolhas que moldam o elenco. Com relatos dos atletas e imagens inéditas dos bastidores, a série mostra o esforço, a dedicação e os sacrifícios necessários para competir em uma das ligas esportivas mais exigentes do mundo. 

4. Lanternas (16/08)

Reprodução digital/HBO Max e DC Studios | Portal EdiCase
“Lanternas” acompanha Hal Jordan e John Stewart em uma investigação que pode mudar o destino do universo

A série marca a nova adaptação em live-action do Lanterna Verde para a DC Studios e integra o novo universo idealizado por James Gunn e Peter Safran. A produção acompanha o lendário Hal Jordan (Kyle Chandler) e o novato John Stewart (Aaron Pierre), dois membros da Tropa dos Lanternas Verdes que são enviados para investigar um misterioso assassinato em Nebraska.

Conforme a investigação avança, a dupla descobre uma conspiração que vai muito além do crime, colocando a Terra e o equilíbrio do universo em risco. Inspirada nos quadrinhos do Lanterna Verde e com uma abordagem que mistura suspense policial, ficção científica e ação, a produção apresenta uma nova visão dos heróis, explorando temas como legado, responsabilidade e justiça.

5. Galera F.C. – 2ª temporada (21/08)

Reprodução digital/HBO Max | Portal EdiCase
“Galera F.C.” mostra Elton Jr. tentando reconstruir a carreira enquanto enfrenta novos problemas dentro e fora dos gramados

Na segunda temporada da série brasileira, Elton Jr. (Maicon Rodrigues) retorna ao Brasil decidido a reconstruir sua carreira após enfrentar uma série de polêmicas no futebol europeu. No entanto, um processo judicial movido por seu antigo clube o impede de voltar aos gramados, desencadeando uma crise financeira que afeta toda a sua família e equipe. 

Entre tentativas de recuperar a própria imagem e reencontrar seu espaço no esporte, ele encara situações tão caóticas quanto divertidas, enquanto seus familiares também enfrentam novos desafios. Misturando humor e drama, a comédia mostra os bastidores da fama no futebol e as dificuldades vividas por um atleta dentro e fora de campo.

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: