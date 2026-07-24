Gordura visceral, localizada e lipedema: veja por que a localização da gordura muda o risco para a saúde

“De forma geral, valores acima de 80 cm em mulheres e acima de 94 cm em homens já indicam aumento do risco cardiometabólico, enquanto medidas acima de 88 cm nas mulheres e 102 cm nos homens estão associadas a um risco substancialmente maior para doenças cardiovasculares e metabólicas. Não é apenas o peso na balança que importa, mas onde essa gordura está distribuída. Pessoas com índice de massa corporal semelhante podem ter riscos muito diferentes dependendo da quantidade de gordura visceral acumulada”, explica.