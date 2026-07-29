Glenda Kozlowski revela internação após perder força nas pernas

A apresentadora Glenda Kozlowski usou as redes sociais na terça-feira (28) para explicar o motivo do seu afastamento do Show do Esporte, da Band. Ela contou que passou três dias internada depois de sofrer uma crise na coluna, perder a força nas pernas e cair dentro de casa.
Segundo Glenda, os exames apontaram uma sobrecarga mecânica na região lombar da coluna, associada às alterações degenerativas naturais dos discos. O quadro provocou dores intensas e perda de força nas pernas, levando à hospitalização. Já em casa, a comunicadora seguirá tratamento com repouso, medicação e fisioterapia.
Na sequência, Glenda detalhou o momento em que precisou de atendimento médico.
— As pernas perdem as forças e acabou: você não consegue andar, você não consegue levantar, você não consegue fazer nada sozinha — relatou.
Atleta e praticante de body-board, a apresentadora aproveitou para agradecer o carinho que recebeu e contou sobre os próximos passos.
— Agora não tenho muito o que fazer: é repouso, quentinho, remédio, muita fisioterapia e muita paciência. O fortalecimento vai continuar, tem que respeitar o tempo de recuperação para eu voltar 100% — disse.