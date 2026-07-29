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Dor na coluna

Glenda Kozlowski revela internação após perder força nas pernas

Apresentadora foi hospitalizada após crise de sobrecarga na lombar e seguirá tratamento com repouso, medicação e fisioterapia

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Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Thaíse Ramos

Instagram @glendakozlowski/Reprodução
Glenda Kozlowski contou sobre afastamento por crise de dor na lombar.

A apresentadora Glenda Kozlowski usou as redes sociais na terça-feira (28) para explicar o motivo do seu afastamento do Show do Esporte, da Band. Ela contou que passou três dias internada depois de sofrer uma crise na coluna, perder a força nas pernas e cair dentro de casa.

Segundo Glenda, os exames apontaram uma sobrecarga mecânica na região lombar da coluna, associada às alterações degenerativas naturais dos discos. O quadro provocou dores intensas e perda de força nas pernas, levando à hospitalização. Já em casa, a comunicadora seguirá tratamento com repouso, medicação e fisioterapia.

Na sequência, Glenda detalhou o momento em que precisou de atendimento médico. 

— As pernas perdem as forças e acabou: você não consegue andar, você não consegue levantar, você não consegue fazer nada sozinha — relatou.

Atleta e praticante de body-board, a apresentadora aproveitou para agradecer o carinho que recebeu e contou sobre os próximos passos.

— Agora não tenho muito o que fazer: é repouso, quentinho, remédio, muita fisioterapia e muita paciência. O fortalecimento vai continuar, tem que respeitar o tempo de recuperação para eu voltar 100% — disse.


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