Frio aumenta a fome? 7 dicas para evitar o ganho de peso no inverno

Em condições de frio intenso e exposição prolongada a baixas temperaturas, o organismo pode aumentar o gasto energético para manter a temperatura corporal por meio da produção de calor (termogênese). No entanto, essa situação é pouco comum no dia a dia da maioria das pessoas, que passam grande parte do tempo em ambientes fechados, aquecidos ou utilizando roupas que reduzem a perda de calor. Portanto, esse aumento do gasto calórico costuma ser pequeno e, na prática, não justifica um aumento importante da ingestão alimentar.