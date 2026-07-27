Fred Bruno anuncia que será pai novamente: "Realmente muito feliz"

O jornalista e influenciador Fred Bruno, 37 anos, anunciou no domingo (26), que será pai novamente e de mais um menino. A notícia foi anunciada por meio de um vídeo no Instagram.
— Então, eu tô realmente muito feliz, muito feliz de compartilhar esse momento tão especial da minha vida com vocês — ressaltou no vídeo.
Fred já é pai de Cris, fruto do seu relacionamento com Bianca Andrade, a Boca Rosa. Enquanto estava confinado na casa do BBB 23, ele mencionava frequentemente o pequeno.
— Há cinco anos, eu descobri a minha melhor versão como pessoa, descobri talvez até minha missão na Terra, que é a paternidade, e sim, eu vou ter o meu segundo neném — contou Fred.
De acordo com o jornalista, a mãe do bebê se chama Indi, mas não é uma pessoa pública. Ele não esclareceu se eles estão em um relacionamento ou não.
— Ela não é uma pessoa pública, é uma pessoa bem reservada, não tem a vida pública nem nada, e obviamente que esse desejo dela vai continuar sendo respeitado — explicou.