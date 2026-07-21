Força muscular: entenda a importância dela para a saúde dos idosos

— O envelhecimento populacional nos obriga a focar a qualidade dos anos que queremos viver daqui para a frente. A capacidade de nos mantermos ativos está diretamente ligada à saúde cardiovascular, e a preservação da força muscular é uma das principais ferramentas para manter a autonomia, a independência e a qualidade de vida na velhice — comenta o Dr. Breno Giestal, cardiologista do Alta Diagnósticos, da Dasa no Rio de Janeiro.