“Fome emocional” na menopausa: entenda como ela pode afetar o emagrecimento

A transição para a menopausa envolve uma série de mudanças hormonais e metabólicas que podem influenciar diretamente o controle do peso e a relação da mulher com a alimentação. Se antes era mais fácil manter o peso ou controlar o apetite, entre os 40 e 55 anos esse cenário pode mudar significativamente. Nesse período, é comum surgir um aumento da chamada fome emocional, fenômeno conhecido na ciência como reatividade a estímulos alimentares.