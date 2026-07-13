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Filipe Bragança se despede de João Raul após fim das gravações de "Coração Acelerado": "Nos divertimos o tempo todo"

Ator homenageou o personagem que interpretou na novela das sete, que deve chegar ao fim no início de agosto

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Zero Hora

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Manoella Mello/TV Globo/Divulgação
Filipe Bragança viveu seu primeiro protagonista com João Raul, de "Coração Acelerado".

O ator Filipe Bragança, de 25 anos, usou as redes sociais neste sábado (11) para se despedir de João Raul, personagem que interpretou na novela Coração Acelerado. A publicação marca o encerramento das gravações da trama e reúne fotos do ator caracterizado como o protagonista, além de imagens de objetos ligados ao papel.

Goianiense, Bragança deu vida a João Raul, apelidado de "mozão do Brasil" na novela. Na legenda, o ator agradeceu ao personagem pelos aprendizados ao longo da trajetória. Segundo ele, João Raul o ensinou sobre coragem, música, amor e Goiás. Bragança também afirmou que se divertiu mesmo diante dos desafios do papel.

"Nos divertimos, o tempo todo, mesmo quando encarei desafios assustadores que eu parecia incapaz de vencer. Você me deu sua mão e me conduziu com força e gentileza, e com a sua ajuda, venci", escreveu o ator.

Ele também recorreu a uma frase atribuída ao próprio personagem para descrever o que viveu durante as gravações, dizendo que o encontro dos dois foi como "a canção que eu precisava ouvir".

Para fechar a homenagem, Bragança agradeceu à equipe e ao público que acompanhou a novela, afirmando que o personagem vai deixar saudades e que essa fase da carreira ficará marcada para sempre.

"E obrigado à todos que fizeram parte disso e ajudaram a dar vida ao Mozão. Ahhh Mozão. Cê vai deixar saudade! Parte da jornada é o fim. E essa jornada vai pra sempre acelerar meu coração", encerrou. 

Coração Acelerado tem previsão de encerramento para início de agosto deste ano.

 

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