Filipe Bragança se despede de João Raul após fim das gravações de "Coração Acelerado": "Nos divertimos o tempo todo"

O ator Filipe Bragança, de 25 anos, usou as redes sociais neste sábado (11) para se despedir de João Raul, personagem que interpretou na novela Coração Acelerado. A publicação marca o encerramento das gravações da trama e reúne fotos do ator caracterizado como o protagonista, além de imagens de objetos ligados ao papel.