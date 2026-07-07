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Vão se casar!👰 
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Filha de Tadeu Schmidt anuncia noivado: "Nova etapa das nossas vidas" 

Valentina Schmidt mantém um relacionamento com o psicólogo Christiano Donnelly há quatro anos e meio 

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Zero Hora

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Reprodução/@valentinaschmidt / Instagram
Casal anunciou a novidade através do Instagram.

A filha mais velha de Tadeu Schmidt, Valentina Mello Schmidt, de 24 anos, anunciou nesta terça-feira (7) que está noiva do psicólogo Christiano Donnelly. Os dois mantêm um relacionamento desde 2022 e compartilharam a novidade em um post nas redes sociais (veja abaixo).

"Hoje chegamos a marca de quatro anos e meio do nosso relacionamento. E, da forma mais surpreendente e inesperada possível, no dia 2 de Julho, demos a largada a uma nova etapa das nossas vidas!", escreveu o casal em postagem conjunta.

Valentina é irmã de Laura, 21 anos, também filha de Tadeu. Ambas são fruto do casamento do apresentador com Ana Cristina Schmidt

Repercussão 

O anúncio do noivado nas redes sociais rendeu comentários de amigos e familiares do casal. As jornalistas Poliana Abritta e Renata Ceribelli reagiram à publicação, comentando "lindezas! Muito amor para vocês" e "viva!". 

A mãe de Valentina, Ana Cristina, também comentou: "Amor infinito por vocês! Casal mais amado! Felicidade total!", escreveu. 

Veja o post de Valentina Schmidt 


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