Fígado: 11 hábitos que ajudam a melhorar a saúde do órgão

Uma dieta equilibrada rica em frutas, vegetais e grãos integrais fornece fibras, vitaminas e antioxidantes que auxiliam o fígado em suas funções de desintoxicação. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), adultos devem consumir pelo menos 400 gramas de frutas e hortaliças por dia, o equivalente a cinco porções diárias, e cerca de 25 gramas de fibras por dia. Além disso, evitar alimentos processados e gorduras saturadas ajuda a reduzir a carga de trabalho do órgão, prevenindo o acúmulo de gordura e inflamação.