Fibra para cabelo e produto antimofo: Anvisa proíbe venda de produtos fabricados por empresas irregulares; veja quais

Anvisa proíbe a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de um creme relaxante, uma fibra capilar e um produto para eliminar mofo.Amazon e Shopee/Divulgação
A ordem da Anvisa proíbe a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de um creme relaxante, uma fibra capilar e um produto para eliminar mofo que foram fabricados por empresas sem CNPJ ou com irregularidade na identificação.
Produtos apreendidos pela Anvisa
- Creme Relaxante Miss Hidrat para uso Líquido Ativador Guanidina fabricados a partir de 20/12/2023 pela empresa Anaber - Cosméticos Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ: 583547470001-28)
- Fibra Capilar Full Hair Instantly (todos os lotes)
- Mata Mofo Eurodecor (todos os lotes)
Sem registro
Nas três resoluções publicadas, a agência afirma que os produtos infringem a legislação sanitária por não possuírem o registro ou a notificação necessária exigidos pela Anvisa.