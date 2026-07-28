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Fibra para cabelo e produto antimofo: Anvisa proíbe venda de produtos fabricados por empresas irregulares; veja quais

A ordem da Agência Nacional de Vigilância proíbe a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso dos produtos

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Zero Hora

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Amazon e Shopee/Divulgação
Anvisa proíbe a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de um creme relaxante, uma fibra capilar e um produto para eliminar mofo.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de três produtos sem registro vendidos por empresas que operam sem autorização da agência. A resolução foi publicada na segunda-feira (27) no Diário Oficial da União (DOU).

A ordem da Anvisa proíbe a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de um creme relaxante, uma fibra capilar e um produto para eliminar mofo que foram fabricados por empresas sem CNPJ ou com irregularidade na identificação.

Produtos apreendidos pela Anvisa

  • Creme Relaxante Miss Hidrat para uso Líquido Ativador Guanidina fabricados a partir de 20/12/2023 pela empresa Anaber - Cosméticos Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ: 583547470001-28)
  • Fibra Capilar Full Hair Instantly (todos os lotes)
  • Mata Mofo Eurodecor (todos os lotes)

Sem registro

Nas três resoluções publicadas, a agência afirma que os produtos infringem a legislação sanitária por não possuírem o registro ou a notificação necessária exigidos pela Anvisa.

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