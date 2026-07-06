Férias: entenda como o descanso é importante no preparo para o vestibular

O professor destaca que o sentimento de culpa pode ser comum em quem se acostuma com uma rotina intensa de estudo e tem dificuldades na hora de desacelerar. “As férias existem justamente porque reconhecemos a necessidade de diminuir o ritmo. Muitos jovens estudam de 10 a 12 horas por dia e, quando param, sentem culpa ou a sensação de que não estão se esforçando o suficiente. Nesse período, se o estudante optar por continuar estudando, vale diminuir drasticamente a carga horária, fazer revisões pontuais e reservar tempo para atividades de lazer e descanso”, orienta.