Férias de julho: 5 alongamentos para fazer durante viagens longas

As férias de julho costumam ser marcadas por viagens e deslocamentos mais longos, seja de carro, ônibus ou avião. No entanto, permanecer muito tempo na mesma posição pode favorecer dores nas costas, rigidez muscular e até problemas circulatórios. Para evitar esses desconfortos, a prática de alongamentos simples ao longo do trajeto pode fazer a diferença.