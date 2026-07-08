Chili, escondidinho e mais: cinco receitas saudáveis com feijão para o almoço

Acrescente o feijão-vermelho cozido, o milho-verde e a água do cozimento do feijão-vermelho. Misture bem. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 a 30 minutos, mexendo de vez em quando, até o caldo engrossar e os sabores ficarem bem incorporados. Finalize com salsinha e sirva quente.