Existe uma duração ideal para a terapia?

A ideia de “prazo ideal” também precisa considerar o tipo de abordagem. Algumas linhas trabalham com protocolos mais estruturados e metas bem definidas. Outras se dedicam à investigação de vínculos, histórias, repetições e dinâmicas relacionais. Na visão sistêmica, por exemplo, o indivíduo é observado a partir dos sistemas aos quais pertence, como família, trabalho e relações afetivas. Isso amplia a compreensão sobre a origem de determinados comportamentos e pode exigir um processo mais cuidadoso.