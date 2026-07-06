Estratégia de sono e alimentação potencializa o desempenho de atletas

— A genética conta bastante. Se o atleta tiver genes favoráveis à força, recuperação e resistência muscular, ele terá resultados melhores nos treinamentos. A diferença é que o esforço do esportista sem sorte nos genes será maior para atingir as mesmas metas. Quem tem a genética a favor, por exemplo, consegue se recuperar mais rápido de deslizes na dieta — diz.