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"Estou parecendo o Haaland": Virginia se compara a jogador norueguês após renovar visual

Influenciadora retocou o cabelo e a sobrancelha após retornar dos EUA nesta semana

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Zero Hora

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Al Bello e @virginia / Instagram/Getty Images North America via AFP e Reprodução
Empresária retornou ao Brasil após uma temporada nos EUA acompanhando os jogos da Seleção Brasileira.

Enquanto renovava visual — retocando o cabelo loiro e as sobrancelhas no salão de beleza —, a influenciadora Virginia Fonseca se comparou ao jogador de futebol norueguês Erling Haaland. 

A empresária retornou ao Brasil após uma temporada nos Estados Unidos acompanhando os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. 

"Estou parecendo o Haaland uai",  brincou a influenciadora através de seus stories no Instagram (confira abaixo). 

Instagram @virginia/Reprodução
Virgínia compartilhou o momento no salão de beleza nas redes sociais.

O Brasil foi eliminado da Copa após perder para a Noruega por 2 a 1 — e os gols adversários tiveram a autoria de Haaland.

Antes da derrota nas oitavas, os internautas brasileiros compartilharam diversos memes entre o norueguês e o brasileiro Vinicius Jr. ex-namorado de Virgínia. Um dos que mais repercutiu nas redes sociais foi uma paródia de uma cena icônica de As Branquelas (2004) produzida com inteligência artificial. 

Ao marcar o companheiro de profissão no comentário de uma das publicações, Haaland escreveu: "Precisamos recriar isso".

Vini Jr. então reagiu com uma sequência de risadas, demonstrando entusiasmo. Juntos, o comentário e a resposta, ultrapassaram a marca de dois milhões de curtidas na plataforma.

Instagram/Reprodução
Paródia entre os rivais nas oitavas de final da Copa viralizou.

Entre as postagens, internautas brincaram: "De loira o Vini Jr. entende", se referindo relacionamento entre o jogador e a empresária, que teve seu fim anunciado em maio.

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