"Estou parecendo o Haaland": Virginia se compara a jogador norueguês após renovar visual

Enquanto renovava visual — retocando o cabelo loiro e as sobrancelhas no salão de beleza —, a influenciadora Virginia Fonseca se comparou ao jogador de futebol norueguês Erling Haaland.
A empresária retornou ao Brasil após uma temporada nos Estados Unidos acompanhando os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
"Estou parecendo o Haaland uai", brincou a influenciadora através de seus stories no Instagram (confira abaixo).
O Brasil foi eliminado da Copa após perder para a Noruega por 2 a 1 — e os gols adversários tiveram a autoria de Haaland.
Antes da derrota nas oitavas, os internautas brasileiros compartilharam diversos memes entre o norueguês e o brasileiro Vinicius Jr. — ex-namorado de Virgínia. Um dos que mais repercutiu nas redes sociais foi uma paródia de uma cena icônica de As Branquelas (2004) produzida com inteligência artificial.
Ao marcar o companheiro de profissão no comentário de uma das publicações, Haaland escreveu: "Precisamos recriar isso".
Vini Jr. então reagiu com uma sequência de risadas, demonstrando entusiasmo. Juntos, o comentário e a resposta, ultrapassaram a marca de dois milhões de curtidas na plataforma.
Entre as postagens, internautas brincaram: "De loira o Vini Jr. entende", se referindo relacionamento entre o jogador e a empresária, que teve seu fim anunciado em maio.