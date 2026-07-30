Erika Januza fala sobre fim do relacionamento com Arlindinho; cantor se manifesta e pede desculpas

Erika e Arlindinho assumiram o relacionamento em dezembro do ano passado. No entanto, nos últimos dias, o término virou assunto em meio a um flagra do filho de Arlindo Cruz na saída de uma casa de swing, no Rio de Janeiro, publicado por uma colunista do portal Metrópoles. A atriz já havia comentado o caso nas redes sociais, depois de apagar fotos do casal e deixar de seguir o sambista.