Erika Januza fala sobre fim do relacionamento com Arlindinho; cantor se manifesta e pede desculpas

A atriz e apresentadora Erika Januza falou sobre o término com o cantor Arlindinho durante o programa Saia Justa, do GNT, nesta quarta-feira (29). Em um desabafo, ela comparou o fim do relacionamento a outros tipos de luto e afirmou que o momento tem afetado seu emocional.
— Essa semana, minha vida virou um caos. Não por obra minha, mas talvez por obra da minha sensibilidade de acreditar no amor, porque a responsabilidade de tudo que eu estou sentindo agora não é minha — afirmou (assista ao vídeo abaixo).
Erika e Arlindinho assumiram o relacionamento em dezembro do ano passado. No entanto, nos últimos dias, o término virou assunto em meio a um flagra do filho de Arlindo Cruz na saída de uma casa de swing, no Rio de Janeiro, publicado por uma colunista do portal Metrópoles. A atriz já havia comentado o caso nas redes sociais, depois de apagar fotos do casal e deixar de seguir o sambista.
No programa, Erika revelou ter recebido imagens que "feriam o seu inegociável", mas ressaltou que não se arrepende dos momentos que viveu ao lado do músico:
— Eu entreguei tudo de bom que eu tinha para entregar. Não me arrependo. Não me arrependo de ter compartilhado momentos felizes, não me arrependo de ter vivido, porque eu amei. E eu posso dizer que eu amo.
O desabafo repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (30), com mensagens de apoio à artista.
Também na quarta-feira, nas redes sociais, Arlindinho publicou uma série de mensagens nas redes sociais em que classificou o texto como um pedido de desculpas a Erika. Sem explicar o episódio, ele afirmou que "o que realmente importa é que as atitudes decepcionaram pessoas que não mereciam passar por isso".
"Esse episódio me fez enxergar algumas coisas que preciso olhar com mais coragem. Já estou buscando esse caminho, com o apoio de profissionais, da minha família e da minha fé", escreveu.