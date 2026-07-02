Envelhecimento saudável: veja como preservar massa muscular na terceira idade

Após os 50 anos, o organismo passa a apresentar uma condição conhecida como resistência anabólica, em que os músculos respondem menos aos estímulos da alimentação e da atividade física. Como consequência, a necessidade de proteínas aumenta com o avanço da idade. A proteína é um nutriente fundamental para preservar a força, a mobilidade e a autonomia ao longo do envelhecimento, além de contribuir para a prevenção da perda muscular.