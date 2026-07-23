Entenda como alterações no desenvolvimento cerebral podem estar ligadas à esquizofrenia

De acordo com o Pós-PhD em neurociências e membro do CPAH – Centro de Pesquisa e Análises Heráclito, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, o estudo reforça uma visão cada vez mais aceita na neurociência. “A esquizofrenia é uma condição altamente multifatorial. O estudo mostra que alterações muito precoces durante a formação do cérebro podem favorecer o desenvolvimento da doença no futuro, mas isso não significa que ela esteja determinada desde o nascimento”, afirma.