Entenda como a alimentação pode impactar a saúde do cérebro

Conforme o nutrólogo, embora não exista uma dieta única ou capaz de prevenir doenças sozinha, as evidências científicas mostram que alguns padrões alimentares estão associados à proteção da saúde cerebral. Entre os mais estudados estão a dieta mediterrânea e a Dieta MIND. “Ricas em frutas, verduras, legumes, peixes, azeite de oliva, oleaginosas, grãos integrais e leguminosas, elas ajudam a reduzir a inflamação, combater o estresse oxidativo, preservar a comunicação entre os neurônios e diminuir o risco de doenças neurodegenerativas”, afirma.