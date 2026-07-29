Enem e vestibulares: 9 dicas para tirar o máximo de proveito das obras literárias

Segundo Thiago Braga, autor de Língua Portuguesa do Sistema de Ensino pH, a literatura vai muito além das listas de leitura obrigatória cobradas pelos vestibulares. “As provas são cada vez mais interpretativas, e se preparar por meio da literatura significa justamente o treino para lidar com textos densos, ambíguos e figurados. Não se trata de enfeitar respostas, e sim de desenvolver a competência que o exame mede: ler bem”, afirma.