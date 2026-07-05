Empresária e PM viram réus por tortura contra empregada grávida: “Não era nem para ter saído viva”

Conforme mostrou o Estadão, Samara foi contratada de forma temporária para trabalhar na casa de Carolina. No dia 17 de abril, após ter sido acusada de furtar um anel — que foi encontrado posteriormente em um cesto de roupas —, os dois denunciados teriam submetido a jovem a agressões físicas e psicológicas. De acordo com o Ministério Público, o policial Michael Bruno, armado, desferiu uma coronhada na testa de Samara, arrastou-a pelos cabelos e a manteve sob a mira da arma. A dupla teria ainda ameaçado dopá-la e levá-la a um sítio para executá-la.