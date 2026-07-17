Eflúvio telógeno: veja a causa da queda de cabelo após infecções e o que fazer

“Infecções são causas bem estabelecidas do eflúvio telógeno. O que acontece durante e após infecções é que existe um estado intensamente inflamatório capaz de ‘desprogramar’ o ciclo normal dos folículos e interromper a fase de crescimento de muitos fios, levando-os para a fase de queda (telógena). É como se o organismo sinalizasse aos fios que seu crescimento não é a prioridade naquele momento de muito estresse metabólico. Esse processo é geralmente difuso, autolimitado e reversível”, explica a Dra. Natalia Cymrot, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo (SBD-RESP).