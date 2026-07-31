Efeito ampola: tecnologia dos salões chega aos cremes de tratamento capilar

Essa evolução mostra que o futuro dos cuidados capilares está menos relacionado a soluções únicas e mais ligado a tratamentos personalizados, que combinam tecnologias de entrega e ativos específicos para cada necessidade. Com isso, a tendência é que os tratamentos continuem evoluindo para fórmulas cada vez mais inteligentes, capazes de atender diferentes demandas e entregar benefícios de maneira direcionada.