É possível engravidar após os 40 anos mesmo com endometriose? Entenda

O termo “gestação de risco” costuma assustar muitas mulheres. No entanto, na prática, ele indica apenas que a paciente precisará de um pré-natal mais próximo. “A idade materna avançada aumenta a chance de algumas intercorrências, como hipertensão, diabetes gestacional e parto prematuro. Isso não significa que elas irão acontecer. O objetivo do pré-natal é justamente identificar qualquer alteração precocemente e conduzir a gravidez com segurança para mãe e bebê”, ressalta o Dr. César Patez. Segundo ele, a medicina atual permite monitorar essas pacientes de forma bastante eficiente.