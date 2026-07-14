Dos livros para as telas: veja 5 séries baseadas em obras literárias que você precisa assistir

“You” é uma adaptação dos livros da escritora Caroline Kepnes. Na primeira temporada, a série acompanha Joe Goldberg, gerente de uma livraria que se encanta por Guinevere Beck, uma jovem aspirante a escritora que conhece em Nova York. O que inicialmente parece ser uma paixão intensa, rapidamente revela um lado sombrio quando Joe passa a usar a internet e as redes sociais para descobrir informações pessoais sobre Beck e se aproximar cada vez mais dela. Convencido de que os dois foram feitos um para o outro, ele transforma o interesse amoroso em uma obsessão perigosa.