Dormiu e acordou cansado? O problema pode ser a sobrecarga mental

Em um cenário marcado por excesso de informações, cobranças constantes, notificações e uma rotina cada vez mais acelerada, cresce o número de pessoas que convivem com um tipo de exaustão que vai além do físico. Trata-se da sobrecarga mental, um estado em que o cérebro permanece em alerta por tempo prolongado e encontra dificuldade para desacelerar, mesmo nos momentos de pausa.