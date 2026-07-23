Dólar hoje: siga ao vivo o valor da cotação

Porém, especialistas divergem da projeção. O professor do Programa de Pós-graduação profissional em Economia (PPECO) da UFRGS, Mauricio Weiss, ressalta que é muito difícil prever de fato como o dólar irá se movimentar ao longo do ano, pois a quantidade de fatores que pode influenciar a taxa de câmbio é muito grande, mas entende que o cenário é diverso do previsto pelo BC.