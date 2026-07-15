Dia Nacional da Tapioca: veja como ela pode fazer parte de uma alimentação saudável 

O senso comum costuma dizer que a tapioca é mais saudável que o pão. No entanto, não se pode dizer que um alimento é mais saudável que o outro, sem considerar a composição nutricional e a forma de consumo. A tapioca é, naturalmente, isenta de glúten, o que representa uma vantagem para pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten. Porém, é composta basicamente por carboidratos e apresenta baixo teor de fibras.