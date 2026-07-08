Dia Nacional da Ciência: 5 formas de estimular o pensamento científico desde a infância

Comemorado em 8 de julho, o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico costuma lembrar laboratórios, universidades e grandes descobertas. Mas o pensamento científico começa muito antes, ainda na infância, quando a criança observa o mundo, faz perguntas e tenta entender como as coisas funcionam. É nessa fase que a curiosidade pode ser transformada em uma forma de aprender que acompanha o aluno por toda a vida.