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Dos bolos aos bombons

Dia Mundial do Chocolate: conheça a história de um dos doces mais populares do mundo

Entenda como um fruto cultivado há milhares de anos segue como um dos favoritos do público

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Reprodução/Freepik
O chocolate percorreu milhares de anos até se tornar um dos alimentos mais populares do mundo.

Em 7 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Chocolate, uma data dedicada a homenagear um dos alimentos mais populares e amados do planeta. Presente em diferentes culturas e consumido nas mais variadas formas, o doce conquista pessoas de todas as idades por seu sabor marcante e versatilidade. Seja em barras, bombons, bolos, bebidas ou sobremesas, ele faz parte de momentos de celebração, conforto e prazer.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), a produção nacional de chocolates passou de 806 mil toneladas em 2024 para 814 mil toneladas em 2025, um crescimento de cerca de 1% em relação ao ano anterior.

A história do chocolate

O chocolate carrega uma trajetória marcada por transformações culturais, econômicas e sociais. Sua origem remonta a mais de cinco mil anos, quando o cacaueiro começou a ser domesticado na região do atual Equador e, posteriormente, se espalhou pela Mesoamérica, tornando-se um elemento fundamental para civilizações como maias e astecas

— Para esses povos, o cacau era muito mais do que alimento. Ele estava presente em rituais religiosos, cerimônias políticas e chegou a ser utilizado como moeda em determinadas sociedades — explica Ana Paula Aguiar, autora de História do Sistema de Ensino pH.

Ela explica que, naquela época, o chocolate era consumido de forma bastante diferente da atual. A bebida conhecida como xocolatl era preparada com água e especiarias, apresentando sabor amargo e intenso. A própria palavra “chocolate” deriva desse termo utilizado pelos povos da Mesoamérica.

Evolução do chocolate ao longo dos séculos 

A transformação do cacau em um produto amplamente consumido começou após a chegada dos europeus às Américas, no século 16. Incorporado às rotas comerciais coloniais, o ingrediente ganhou novos componentes, como açúcar e leite, adaptando-se ao paladar europeu.

— A trajetória do cacau revela como os alimentos também contam histórias. Eles mostram encontros entre culturas, relações de poder, transformações econômicas e mudanças nos hábitos de consumo ao longo do tempo — afirma Ana Paula Aguiar.

Foi, no entanto, durante o século 19 que o chocolate passou por sua maior revolução. O avanço tecnológico e a industrialização reduziram custos de produção, possibilitaram o surgimento das barras de chocolate e ampliaram o acesso ao produto para diferentes camadas da população.

Ao longo dos séculos 20 e 21, a expansão das grandes indústrias alimentícias e das estratégias de marketing consolidou a associação do chocolate a sentimentos de prazer, celebração e afeto. O que antes era um item restrito às elites tornou-se um dos alimentos mais consumidos do mundo.

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O cultivo do cacau ajudou a impulsionar o desenvolvimento econômico de diferentes regiões brasileiras.

Brasil e a tradição do cacau

Ana Paula Aguiar conta que o Brasil possui uma longa relação com o cultivo do cacau. A produção em larga escala teve início ainda no período colonial, quando mudas da planta foram introduzidas na Bahia. A partir do século 19, a região sul do estado tornou-se um dos principais polos produtores do mundo, impulsionando o chamado Ciclo do Cacau, responsável por importantes transformações econômicas e sociais.

Durante parte do século 20, o país figurou entre os maiores produtores globais. Apesar dos impactos causados pela vassoura-de-bruxa, uma praga causada por um fungo nas lavouras baianas a partir da década de 1980, o Brasil mantém posição de destaque no mercado internacional, com o cultivo concentrado principalmente na Bahia e no Pará.

Nos últimos anos, o país também tem ampliado sua participação no mercado de cacaus especiais e chocolates de origem, acompanhando a crescente demanda por produtos sustentáveis e de maior valor agregado.

Uma aula de história, geografia e economia

Além de sua relevância econômica, o chocolate também pode ser utilizado como ferramenta pedagógica em sala de aula. Segundo Ana Paula Aguiar, a trajetória do cacau permite abordar diferentes temas de forma interdisciplinar. 

Na História, o assunto possibilita discutir as civilizações indígenas americanas, a colonização, a escravidão e a formação da economia mundial. Na Geografia, abre espaço para reflexões sobre as regiões produtoras, as condições ambientais necessárias para o cultivo e as desigualdades presentes na cadeia produtiva global.

A especialista destaca ainda que a cadeia do chocolate é um exemplo interessante para compreender conceitos econômicos contemporâneos

— Grande parte do cacau é produzida em países do Sul Global, enquanto as etapas de maior valor agregado, como processamento industrial, tecnologia e comercialização, concentram-se em países desenvolvidos. Essa dinâmica ajuda os estudantes a compreenderem temas como divisão internacional do trabalho, globalização e desigualdades econômicas — explica.

Curiosidades que surpreendem

Entre os fatos que mais chamam a atenção dos estudantes, segundo a autora do Sistema pH, está a descoberta de que o chocolate nem sempre foi doce. Além disso, poucos sabem que os grãos de cacau chegaram a funcionar como moeda de troca e que a história do produto está diretamente ligada a processos como a colonização das Américas, o comércio transatlântico, a escravidão africana e a Revolução Industrial.

Por isso, não é raro que temas como civilizações pré-colombianas, colonização, globalização, sustentabilidade e comércio internacional, que são recorrentes em vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), possam eventualmente utilizar o chocolate como ponto de partida para discussões mais amplas.

Mais do que um doce apreciado em diferentes culturas, o chocolate é um alimento que reúne história, economia, ciência e tradição. Sua trajetória demonstra como hábitos cotidianos podem revelar importantes transformações sociais e ajudar a compreender o mundo em que vivemos.

Por Patricia Buzaid

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