Dia Mundial do Chocolate: conheça a história de um dos doces mais populares do mundo

Em 7 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Chocolate, uma data dedicada a homenagear um dos alimentos mais populares e amados do planeta. Presente em diferentes culturas e consumido nas mais variadas formas, o doce conquista pessoas de todas as idades por seu sabor marcante e versatilidade. Seja em barras, bombons, bolos, bebidas ou sobremesas, ele faz parte de momentos de celebração, conforto e prazer.