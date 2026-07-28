Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais: 6 formas de prevenir as doenças

Segundo Cleciene Musquim, coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, muitas pessoas convivem com a doença sem saber, especialmente nos casos das hepatites B e C. “As hepatites virais podem permanecer assintomáticas por anos. Por isso, além da prevenção, é fundamental que as pessoas realizem testes quando houver indicação e mantenham a vacinação em dia. O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de tratamento e reduz o risco de complicações, como cirrose e câncer de fígado”, explica.