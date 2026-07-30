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Dia do Cheesecake: 3 receitas fáceis e deliciosas para fazer em casa

Veja como preparar diferentes versões dessa sobremesa clássica e saborosa

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asad_08/Shutterstock | Portal EdiCase
Cheesecake de morango.

Criado originalmente na Grécia Antiga e popularizado ao redor do mundo, o cheesecake conquistou espaço entre as sobremesas mais apreciadas por sua textura cremosa e sabor equilibrado. Com uma base crocante e um recheio feito tradicionalmente com cream cheese, o doce ganhou diversas versões, que combinam frutas, chocolates e diferentes coberturas.

Para celebrar o Dia do Cheesecake, confira 3 receitas fáceis e deliciosas para preparar em casa e deixar o dia ainda mais especial!

Cheesecake de morango

Ingredientes

Base

  • 150 g de biscoito tipo maisena triturado
  • 60 g de manteiga sem sal derretida
  • 1 pitada de canela em pó

Recheio

  • 600 g de cream cheese em temperatura ambiente
  • 150 g de açúcar
  • 150 g de creme de leite fresco
  • 3 ovos
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 1 colher de sopa de suco de limão

Cobertura

  • 250 g de morango picado
  • 100 g de açúcar
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • Morangos frescos para decorar

Modo de preparo

Base

Em um recipiente, misture o biscoito de maizena triturado com a manteiga e a canela até formar uma farofa úmida. Transfira para uma forma de fundo removível e pressione bem, cobrindo todo o fundo, e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Em seguida, desligue o fogo e deixe a base esfriar.

Recheio

Em uma tigela, bata o cream cheese com o açúcar até obter um creme homogêneo. Acrescente o creme de leite, a baunilha e o suco de limão. Adicione os ovos, um a um, misturando delicadamente. Despeje o recheio sobre a base. Envolva a parte externa da forma com papel-alumínio e coloque-a dentro de uma assadeira com água quente para assar em banho-maria. Leve ao forno preaquecido a 150 °C por cerca de 50 minutos, até que as bordas estejam firmes e o centro ainda esteja levemente cremoso. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por pelo menos 3 horas.

Cobertura

Em uma panela, coloque os morangos, o açúcar e o suco de limão. Cozinhe em fogo baixo até formar uma calda espessa com pedaços da fruta. Deixe esfriar completamente, espalhe sobre o cheesecake e decore com morangos frescos antes de servir.

2. Cheesecake de goiabada

Ingredientes

Base

  • 200 g de biscoito tipo maisena triturado
  • 80 g de manteiga sem sal derretida

Recheio

  • 400 g de cream cheese em temperatura ambiente
  • 200 g de creme de leite
  • 100 g de açúcar
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 12 g de gelatina incolor sem sabor
  • 60 ml de água

Cobertura

  • 300 g de goiabada cortada em cubos
  • 100 ml de água

Modo de preparo

Base

Em um recipiente, misture o biscoito de maizena triturado com a manteiga até formar uma farofa úmida. Transfira para uma forma de fundo removível e pressione bem para cobrir todo o fundo e as laterais. Leve à geladeira por 20 minutos.

Recheio

Em uma tigela, misture a gelatina com a água e deixe hidratar. Depois, aqueça em um micro-ondas até dissolver completamente. No liquidificador, bata o cream cheese com o açúcar e o extrato de baunilha até obter um creme liso e homogêneo. Acrescente o creme de leite e bata novamente até incorporar. Adicione a gelatina dissolvida e bata rapidamente apenas para misturar. Despeje o recheio sobre a base de biscoito e leve à geladeira por cerca de 3 horas, ou até firmar.

Cobertura

Em uma panela, coloque a goiabada e a água. Cozinhe em fogo baixo, mexendo até derreter e formar uma calda cremosa. Deixe esfriar e espalhe sobre o cheesecake já firme. Leve novamente à geladeira por mais 30 minutos antes de servir.

3. Cheesecake de tangerina

Ingredientes

Base

  • 200 g de biscoito de chocolate sem recheio
  • 80 g de manteiga sem sal derretida

Recheio

  • 300 g de cream cheese em temperatura ambiente
  • 200 g de iogurte natural integral
  • 100 g de açúcar
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 10 g de gelatina incolor sem sabor
  • 50 ml de água

Cobertura

  • 250 ml de suco natural de tangerina coado
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 8 g de gelatina incolor sem sabor
  • 40 ml de água
  • Gomos de 2 a 3 tangerinas sem pele e sem sementes
  • Ramos de alecrim fresco para decorar

Modo de preparo

Base

Em um liquidificador, triture os biscoitos até obter uma farofa fina. Adicione a manteiga derretida e bata novamente até formar uma mistura úmida. Transfira para uma forma de fundo removível e pressione bem, cobrindo todo o fundo. Leve à geladeira por 20 minutos e reserve.

Recheio

Em uma tigela, misture a gelatina com a água e leve ao micro-ondas por alguns segundos até dissolver. No liquidificador, bata o cream cheese com o açúcar e o extrato de baunilha até obter um creme liso e homogêneo. Acrescente o iogurte e bata novamente até incorporar. Misture a gelatina ao creme, despeje sobre a base de biscoito, alise a superfície e leve à geladeira por 2 horas, ou até firmar.

Cobertura

Em uma tigela, hidrate a gelatina na água e misture até dissolver completamente. Em uma panela, aqueça o suco de tangerina com o açúcar em fogo baixo até dissolver. Acrescente a gelatina e misture bem. Deixe amornar, despeje cuidadosamente sobre o recheio já firme e leve novamente à geladeira por 2 a 3 horas, ou até a cobertura firmar completamente. Desenforme, decore com os gomos de mexerica e os ramos de alecrim e sirva.

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