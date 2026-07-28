Dia do Batom: marrom ganha novas versões e reforça sua força na maquiagem

Segundo Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística do Jacques Janine, o segredo está em observar a base da cor, já que pequenas variações na tonalidade podem fazer diferença no efeito final. “O marrom é uma cor generosa, que conversa com praticamente todos os subtons de pele, sejam eles quentes ou frios. O que muda é a intensidade e o fundo da tonalidade, mais rosada para um lado, mais acinzentada para o outro. Talvez seja por isso que ele nunca sai de moda de verdade, só se reinventa”, afirma.