Dia do Batom: marrom ganha novas versões e reforça sua força na maquiagem

O Dia do Batom, celebrado em 29 de julho, chega em 2026 marcado pela ascensão do marrom. Depois de anos em que o vermelho ocupou um lugar de destaque nas escolhas de maquiagem, os tons terrosos conquistaram passarelas, redes sociais e o nécessaire das consumidoras, consolidando-se como uma das principais tendências da temporada.
Não é a primeira vez que o marrom ganha destaque nos lábios. Símbolo de sofisticação nos anos 1990, o tom foi eternizado por nomes como Jennifer Aniston e Naomi Campbell, ícones de uma estética que atravessou décadas. Agora, retorna em versões mais contemporâneas, com acabamentos luminosos, fórmulas inovadoras e diferentes texturas.
Apesar da versatilidade, escolher a nuance certa faz toda a diferença para valorizar a maquiagem. Entender como cada tonalidade se relaciona com o subtom da pele ajuda a criar um resultado mais harmonioso e natural. O subtom de pele nada mais é do que a temperatura que está por trás da cor visível da pele. Diferentemente do tom, que é o que a gente enxerga à primeira vista e pode mudar de acordo com a estação do ano, o subtom é mais estável e permanece o mesmo.
Segundo Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística do Jacques Janine, o segredo está em observar a base da cor, já que pequenas variações na tonalidade podem fazer diferença no efeito final. “O marrom é uma cor generosa, que conversa com praticamente todos os subtons de pele, sejam eles quentes ou frios. O que muda é a intensidade e o fundo da tonalidade, mais rosada para um lado, mais acinzentada para o outro. Talvez seja por isso que ele nunca sai de moda de verdade, só se reinventa”, afirma.
A seguir, descubra qual nuance de marrom harmoniza melhor com o seu subtom de pele.
1. Pele de subtom frio
Quem possui subtom frio costuma harmonizar melhor com marrons de fundo rosado ou arroxeado. Em peles mais escuras, nuances que se aproximam do uva, do malva e até de um marrom levemente acinzentado também são boas escolhas.
Sugestões de produtos: BT Lips cor Hermione, de Bruna Tavares; Be Peach Bronzer, Contorno cor Cacau 30% (neutro rosado; pode ser usado como batom), de BMĒS; Batom Líquido Matte 12H cor Cappuccino, de Dailus.
2. Pele de subtom quente
Peles de subtom quente, sejam elas claras, médias ou escuras, combinam melhor com marrons quentes, como tons alaranjados que puxam um pouco para o telha ou para o vermelho.
Sugestões de produtos: Batom Clássico cor Brasileira, de Ruby Kisses; Batom Lip Pot Endless Replay, de Dear May; Batom Soft Matte Choco Fun, cor Creme de Avelã, de Fenzza.
Por Rafaella Montenegro