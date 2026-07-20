Dia do Amigo: 5 benefícios das amizades para o desenvolvimento das crianças

As primeiras amizades costumam surgir ainda na infância, seja na escola, no condomínio ou durante atividades de lazer. Mais do que momentos de diversão, esses vínculos desempenham um papel importante no desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças, contribuindo para a construção da identidade, da empatia e da capacidade de lidar com desafios ao longo da vida.