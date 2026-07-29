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Dia de Sorte 1257 tem resultados revelados; veja números e o "Mês da Sorte"

Números foram sorteados em São Paulo (SP)

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Zero Hora

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Para jogar, é preciso escolher de 7 a 15 números e escolher o 'Mês da Sorte'.

O sorteio do concurso 1257 do Dia de Sorte foi realizado nesta terça-feira (28), em São Paulo (SP).

Para jogar, é preciso escolher de 7 a 15 números em um universo de 31 disponíveis, além do chamado “Mês da Sorte". Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso e existem cinco faixas de premiação (4, 5, 6 e 7 acertos e Mês da Sorte).

Confira o resultado do concurso da Dia de Sorte

  • 04 - 05 - 09 - 16 - 20 - 26 - 29
  • Mês da Sorte: Junho

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhador
  • 6 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 2.494,43
  • 5 acertos: 753 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 8959 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 23488 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Como apostar nas loterias da Caixa

A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online, e o aplicativo Loterias Caixa, disponível para iOS e Android.

As plataformas funcionam 24 horas por dia e, segundo a Caixa, têm como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos. As ferramentas são acessadas em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Veja abaixo o passo a passo para jogar

  1. Acesse o aplicativo ou o endereço (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/). No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro.
  2. Em seguida, o apostador pode escolher entre as 10 modalidades de jogo disponibilizadas atualmente: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, +Milionária, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Dia de Sorte e Super Sete. O valor mínimo das apostas é de R$ 2,50.
  3. Depois de escolher a modalidade, basta clicar nos números escolhidos. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar na opção "Complete o jogo" e o sistema completa a aposta com outras dezenas. Também é possível escolher a "Surpresinha", ferramenta em que o sistema escolhe todos os números.
  4. Ao clicar em "Ir para Pagamento", o jogador insere os dados do cartão de crédito e pode salvar para compras futuras. Também é possível pagar com Pix.
  5. Na tela seguinte, o apostador irá conferir sua aposta e finalizar a compra. O status de cada aposta (se houve o sorteio e quais os números premiados, por exemplo) é visualizado na opção "conferir aposta" ou "conferir todas". Se houver aposta premiada, serão exibidos na tela de detalhamento os valores, a faixa de premiação e os canais disponíveis para recebimento do prêmio.

Quais são as loterias da Caixa e quais os dias de sorteio?

Os sorteios organizados pela Loterias Caixa são realizados toda a semana, de domingo a sexta-feira, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Em algumas ocasiões, porém, os locais de sorteio podem mudar e são divulgados previamente no calendário de sorteios mensal. Em dias úteis, os sorteios ocorrem às 21h; nos domingos, às 11h.

Dia de Sorte

  • Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo.

Dupla Sena

  • Segunda, quarta e sexta.

Federal

  • Quarta e domingo.

Lotofácil

  • Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo.

Lotomania

  • Segunda, quarta e sexta.

Mega-Sena

  • Terça, quinta e domingo.

+Milionária

  • Quarta e domingo.

Quina

  • Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo.

Super Sete

  • Segunda, quarta e sexta.

Timemania

  • Terça, quinta e domingo.

Como receber os prêmios das loterias

As agências da Caixa permitem o resgate de qualquer valor. As premiações isentas de Imposto de Renda só podem ser retiradas nas agências lotéricas ou no Mercado Pago – neste caso, o valor pode ser transferido para a conta bancária de quem fez a aposta, no mesmo CPF. De qualquer forma, apenas o titular do CPF que foi utilizado no cadastro da aposta, ou um procurador reconhecido legalmente, pode retirar os prêmios.

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