Desgaste da cartilagem do joelho: entenda se o salto alto pode causar o problema

As exigências físicas de ser uma estrela pop costumam cobrar um preço alto das articulações. Aos 67 anos, Madonna revelou recentemente que não possui mais cartilagem em um dos joelhos, atribuindo o problema aos muitos anos dançando de salto alto, correndo no asfalto e praticando ashtanga yoga. O relato gerou debate nas redes sociais sobre se o salto alto é realmente o grande vilão para o desgaste dos joelhos.