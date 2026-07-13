Descubra se o uso de caneta emagrecedora pode causar flacidez íntima

As canetas emagrecedoras se popularizaram por ajudar pacientes com obesidade ou sobrepeso a perder peso de forma significativa, desde que utilizadas com indicação médica. No entanto, a redução de gordura corporal também pode alterar áreas delicadas do corpo, inclusive a região íntima das mulheres. Quando há perda importante de peso, a pele e os tecidos podem perder volume, firmeza e sustentação. Em algumas mulheres, isso se reflete em flacidez nesta região, mudança estética, desconforto e até alteração de sensibilidade.