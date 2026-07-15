Desconforto feminino: 7 situações que não devem ser consideradas “normais”

Ao falar mais abertamente sobre saúde íntima, fertilidade e menopausa, especialistas esperam que cada vez menos mulheres convivam em silêncio com sintomas que podem ser tratados. Em vez de aceitar o desconforto como parte da rotina, a orientação é observar os sinais do corpo e buscar avaliação médica sempre que mudanças persistentes começarem a interferir na qualidade de vida.