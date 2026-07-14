Depois do emagrecimento: 7 cuidados antes de recorrer à cirurgia plástica para tratar o excesso de pele

“A abdominoplastia está entre os procedimentos mais procurados porque o abdômen geralmente apresenta sobra de pele e flacidez importante após o emagrecimento acelerado. O lifting de coxas é indicado quando há excesso de pele na região, o que pode causar desconforto ao caminhar e impacto estético relevante. A braquioplastia corrige a flacidez na região dos braços, que muitas vezes incomoda tanto esteticamente quanto funcionalmente. A mastopexia é indicada para reposicionar as mamas e melhorar o contorno, muitas vezes associada ou não ao uso de prótese, dependendo de cada caso”, resume o cirurgião plástico Dr. Jorge Seba, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.