Decoração de inverno: 5 dicas para deixar a casa mais quente e aconchegante

“O inverno convida naturalmente a desacelerar e permanecer mais tempo dentro de casa. A decoração tem um papel importante nesse momento porque consegue despertar sensações por meio das texturas, dos materiais e das cores. São mudanças simples, mas que fazem toda a diferença na forma como vivemos os ambientes”, conta Yasmin Arabi, especialista em decoração e sócia da Madel Home.