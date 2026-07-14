DASH e a dieta mediterrânea: veja como elas favorecem a saúde do coração

Apesar das diferenças, a DASH prioriza a redução do sódio e laticínios magros, enquanto a dieta mediterrânea valoriza o azeite de oliva e as gorduras insaturadas. O mais importante, porém, é o que elas têm em comum. O reconhecimento científico desses padrões confirma algo que observamos há anos na prática clínica: a qualidade global da alimentação é o principal determinante da saúde cardiovascular.