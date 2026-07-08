Corrida pode envelhecer a pele? Entenda o que é o “rosto de corredor”

A hidratação e a alimentação também desempenham um papel importante na saúde da pele. Manter uma boa ingestão de água ajuda a preservar a elasticidade e o viço da pele, enquanto uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes, proteínas e gorduras saudáveis, fornece nutrientes essenciais para a produção de colágeno e a renovação celular. “Manter uma boa ingestão de água e uma alimentação equilibrada é fundamental para preservar a saúde da pele e do organismo como um todo”, destaca Juliana Brum.