Corrida e lipedema: descubra quando a atividade pode ajudar ou piorar os sintomas

Nesse contexto, a corrida se torna um ponto de atenção porque é uma atividade de impacto. Para uma mulher que nunca teve rotina de exercício, sair do zero e começar por uma modalidade mais agressiva para as articulações e para o sistema linfático pode aumentar a inflamação percebida e piorar sintomas como dor e peso nas pernas. “Se a paciente está inflamada, com sensibilidade ao toque, hematomas e sensação de pernas pesadas, o momento da corrida pode não ser o ideal”, explica a Dra. Mariana Milazzotto.