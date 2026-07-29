Corrida: conheça 4 benefícios da prática para o bem-estar físico e mental

“A verdadeira transformação na saúde não acontece com esforços isolados, mas com escolhas consistentes ao longo do tempo. Priorizar a prevenção e manter um acompanhamento contínuo é a forma mais eficaz de evitar problemas futuros e garantir mais qualidade de vida e autonomia. Sempre digo que a saúde é um processo em construção — começa e se mantém todos os dias. E o papel do esporte vai muito além da performance: ele se tornou uma expressão de cuidado, prazer e prevenção”, destaca a Dra. Karen Sukadolnik.