Congelamento de óvulos: entenda como funciona e para quem é indicado

A busca pelo procedimento tem aumentado nos últimos anos. Segundo dados do sistema SisEmbrio, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), somente em 2024, mais de 150 mil óvulos foram congelados, sendo que 57,1% eram de mulheres com 35 anos ou mais. Os números são impulsionados tanto pelo adiamento da maternidade quanto pelo maior acesso à informação.