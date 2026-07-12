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Sorteio

Confira os resultados das loterias deste sábado

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1243, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):

06 - 11 - 18 - 25 - 26 - 29 - 30

Mês da sorte: Setembro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 2.741,44
  • 5 acertos: 1407 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 18371 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 70793 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6082, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: Não houve ganhadores
  • 2º bilhete: Não houve ganhadores
  • 3º bilhete: Não houve ganhadores
  • 4º bilhete: Não houve ganhadores
  • 5º bilhete: Não houve ganhadores

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3733, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):

01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 724.525,32
  • 14 acertos: 411 apostas ganhadoras, R$ 1.056,07
  • 13 acertos: 11988 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 125174 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 616316 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • SERINGUEIRAS/RO
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SANTOS/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

+Milionária

Resultado do concurso nº 371, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):

05 - 13 - 35 - 40 - 42 - 49

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 191.867,53
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 36 apostas ganhadoras, R$ 4.737,47
  • 4 acertos + 2 trevos: 81 apostas ganhadoras, R$ 2.255,93
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1493 apostas ganhadoras, R$ 122,39
  • 3 acertos + 2 trevos: 1890 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 17974 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 15148 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 135140 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 73.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3030, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):

06 - 11 - 25 - 45 - 48 - 58

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 42.373,42
  • 4 acertos: 2983 apostas ganhadoras, R$ 960,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 25.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7063, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):

09 - 36 - 55 - 61 - 79

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 10.174,71
  • 3 acertos: 2006 apostas ganhadoras, R$ 144,91
  • 2 acertos: 55154 apostas ganhadoras, R$ 5,27

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2414, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):

18 - 19 - 36 - 63 - 64 - 67 - 71

Time do coração: BRUSQUE/SC

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 34.355,98
  • 5 acertos: 101 apostas ganhadoras, R$ 1.457,82
  • 4 acertos: 1744 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 17207 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 3923 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.800.000,00

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