Confira os resultados das loterias deste sábado

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1243, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
06 - 11 - 18 - 25 - 26 - 29 - 30
Mês da sorte: Setembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 2.741,44
- 5 acertos: 1407 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 18371 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 70793 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.100.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6082, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: Não houve ganhadores
- 2º bilhete: Não houve ganhadores
- 3º bilhete: Não houve ganhadores
- 4º bilhete: Não houve ganhadores
- 5º bilhete: Não houve ganhadores
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3733, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 724.525,32
- 14 acertos: 411 apostas ganhadoras, R$ 1.056,07
- 13 acertos: 11988 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 125174 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 616316 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- SERINGUEIRAS/RO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SANTOS/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
+Milionária
Resultado do concurso nº 371, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
05 - 13 - 35 - 40 - 42 - 49
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 191.867,53
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 36 apostas ganhadoras, R$ 4.737,47
- 4 acertos + 2 trevos: 81 apostas ganhadoras, R$ 2.255,93
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1493 apostas ganhadoras, R$ 122,39
- 3 acertos + 2 trevos: 1890 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 17974 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 15148 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 135140 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 73.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3030, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
06 - 11 - 25 - 45 - 48 - 58
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 42.373,42
- 4 acertos: 2983 apostas ganhadoras, R$ 960,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 25.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7063, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
09 - 36 - 55 - 61 - 79
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 10.174,71
- 3 acertos: 2006 apostas ganhadoras, R$ 144,91
- 2 acertos: 55154 apostas ganhadoras, R$ 5,27
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2414, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste sábado (11):
18 - 19 - 36 - 63 - 64 - 67 - 71
Time do coração: BRUSQUE/SC
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 34.355,98
- 5 acertos: 101 apostas ganhadoras, R$ 1.457,82
- 4 acertos: 1744 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 17207 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 3923 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.800.000,00