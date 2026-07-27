Confira os resultados das loterias deste domingo

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1255, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (26):
05 - 06 - 14 - 20 - 25 - 28 - 31
Mês da sorte: Novembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 2.216,51
- 5 acertos: 1083 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 11781 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 36273 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6086, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: Não houve ganhadores
- 2º bilhete: Não houve ganhadores
- 3º bilhete: Não houve ganhadores
- 4º bilhete: Não houve ganhadores
- 5º bilhete: Não houve ganhadores
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3745, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (26):
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 19 - 21 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 223 apostas ganhadoras, R$ 2.630,98
- 13 acertos: 9654 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 131316 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 762137 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 375, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (26):
02 - 06 - 15 - 19 - 25 - 29
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 331.694,58
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 20 apostas ganhadoras, R$ 7.370,99
- 4 acertos + 2 trevos: 68 apostas ganhadoras, R$ 2.322,79
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1161 apostas ganhadoras, R$ 136,04
- 3 acertos + 2 trevos: 1572 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 12525 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 13454 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 100316 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 77.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3036, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (26):
05 - 12 - 21 - 33 - 43 - 50
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 92 apostas ganhadoras, R$ 28.109,79
- 4 acertos: 7263 apostas ganhadoras, R$ 586,92
Acumulado para o próximo concurso: R$ 78.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7075, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (26):
02 - 04 - 20 - 50 - 73
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 75 apostas ganhadoras, R$ 8.574,46
- 3 acertos: 5607 apostas ganhadoras, R$ 109,23
- 2 acertos: 134839 apostas ganhadoras, R$ 4,54
Acumulado para o próximo concurso: R$ 23.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2420, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (26):
02 - 14 - 21 - 72 - 76 - 77 - 78
Time do coração: CAXIAS/RS
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 34.023,06
- 5 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 2.025,18
- 4 acertos: 1695 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 15364 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 3912 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.500.000,00