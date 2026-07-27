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Sorteio

Confira os resultados das loterias deste domingo

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1255, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (26):

05 - 06 - 14 - 20 - 25 - 28 - 31

Mês da sorte: Novembro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 30 apostas ganhadoras, R$ 2.216,51
  • 5 acertos: 1083 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 11781 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 36273 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6086, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: Não houve ganhadores
  • 2º bilhete: Não houve ganhadores
  • 3º bilhete: Não houve ganhadores
  • 4º bilhete: Não houve ganhadores
  • 5º bilhete: Não houve ganhadores

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3745, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (26):

01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 19 - 21 - 22 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 223 apostas ganhadoras, R$ 2.630,98
  • 13 acertos: 9654 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 131316 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 762137 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.000.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 375, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (26):

02 - 06 - 15 - 19 - 25 - 29

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 331.694,58
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 20 apostas ganhadoras, R$ 7.370,99
  • 4 acertos + 2 trevos: 68 apostas ganhadoras, R$ 2.322,79
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1161 apostas ganhadoras, R$ 136,04
  • 3 acertos + 2 trevos: 1572 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 12525 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 13454 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 100316 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 77.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3036, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (26):

05 - 12 - 21 - 33 - 43 - 50

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 92 apostas ganhadoras, R$ 28.109,79
  • 4 acertos: 7263 apostas ganhadoras, R$ 586,92

Acumulado para o próximo concurso: R$ 78.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7075, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (26):

02 - 04 - 20 - 50 - 73

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 75 apostas ganhadoras, R$ 8.574,46
  • 3 acertos: 5607 apostas ganhadoras, R$ 109,23
  • 2 acertos: 134839 apostas ganhadoras, R$ 4,54

Acumulado para o próximo concurso: R$ 23.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2420, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (26):

02 - 14 - 21 - 72 - 76 - 77 - 78

Time do coração: CAXIAS/RS

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 34.023,06
  • 5 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 2.025,18
  • 4 acertos: 1695 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 15364 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 3912 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.500.000,00

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